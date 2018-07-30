Кто заставляет женщин чувствовать себя уродливыми

Если бы пару лет назад кто-то сказал, что все подиумы мира покорят женщины с параметрами, отличающимися от классических 90-60-90, я бы покрутила пальцем у виска. Как такое возможно? Действительно, во времена моей студенческой юности в моде были анорексичные модели, которые умирали от голода прямо на подиуме. И никто не смел даже спорить с таким порядком вещей.

Однажды я прикинула, могу ли стать моделью. Для этой цели использовала действующие тогда для моделей таблицы веса. Оказалось, для того, чтобы вписаться в прокрустово ложе стандарта, я должна была бы весить 38-40 килограммов. Жить с таким весом было бы практически невозможно. Именно поэтому появление так называемых моделей плюс сайз стало настоящей модной революций. В массы пришло новое движение, называемое "бодипозитив". Его активистки учат людей принимать себя и других такими, какие они есть, отказавшись от диктатуры модельных стандартов. По их мнению, каждое тело прекрасно. И это, в принципе, так и есть. Если бы не одна небольшая заминка.

Как бы мы ни хотели представить бодипозитив мирным течением, все равно это борьба. Борьба за место под солнцем не только для худых и красивых. Борьба за право чувствовать себя первым, а не вторым сортом. А там, где есть борьба, обязательно найдется враг. Для "бодипозитивных" феминисток этим врагом могут оказаться, например, мужчины, объективирующие женские тела. Для любителей теории заговора – геи-модельеры, которые якобы хотят, чтобы девушки походили на мальчиков. А также тренажерные залы, фитнес-тренеры и вся индустрия, вместе взятая.

Наверное, одним из самых важных дней в моей жизни стал тот, когда я поняла, что это не так. Стоит присмотреться повнимательнее, и становится понятно, что обвиняют женщин в полноте не только мужчины, но и сами же женщины. Причем последние делают это гораздо активнее. Более того, это делают не только стройные женщины, которым было бы логично пытаться подчеркнуть свое превосходство, но и полные. Не только враги могут невзначай сказать нам что-то неприятное о нашем весе, но и друзья. И даже родственники, и родная мама. Неужели их всех теперь занести в противники и крепко держать оборону?

Более того, внутри каждого из нас можно обнаружить нотки сомнения, а то и ненависти к собственному телу. Это может выражаться в желании срезать этот ненавистный жир или вообще никогда не смотреться в зеркало.

Получается, что "концентрированного" врага, на которого можно было наброситься всем движением, победить и установить мир во всем мире, по существу, нет. Он "спрятался" внутри наших знакомых, коллег, друзей и даже родителей. Он повсюду. Более того, это враг, заставляющий нас оценивать и критиковать, притаился в каждом из нас. И все, что мы можем сделать в рамках борьбы с этим ненавистным врагом, – это принять себя самого.

Как только человек начинает заботиться о своем внешнем виде, находит одежду, которая его радует и начинает улыбаться своему отражению в зеркале, он одерживает одну маленькую победу. Хотя бы над критиком внутри себя самого. И мир становится лучше. В мире становится чуть-чуть позитивнее.

Только так мы все вместе можем избавиться от диктатуры глянца и отфотошопленных обложек – радуясь себе, влюбляясь в себя. Побеждая собственного внутреннего критика. Потому что каждый человек, действительно, по-своему красив и, безусловно, заслуживает счастья.