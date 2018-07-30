Рецепт корейского блина с зеленым луком
Вам понадобится: 140 граммов муки, 250 мл воды, 2 ч.л. соевого соуса, 1 яйцо, 1 небольшой пучок зеленого лука, 2 ст.л. кунжутного масла, 2 ст.л. кунжутных семян.
Для соуса: 3 ст.л. соевого соуса, 1 ст.л. рисового уксуса, 1 ст.л. кунжутного масла; 0,5 ч.л. молотого перца чили.
Способ приготовления
В муку наливаем немного воды, разбиваем одно яйцо, добавляем соевый соус и перемешиваем так, что бы не оставались комочки. Добавляем нашинкованный зеленый лук и снова хорошо перемешиваем.
Смешиваем в блюдце соевый соус, кунжутное масло, рисовый уксус и красный острый перец.
В разогретую сковороду с кунжутным маслом выливаем тесто и обжариваем с двух сторон до готовности. Блин смазываем соусом и посыпаем кунжутными семенами, заранее обжаренные на сковороде.
Время приготовление блюда – 40 минут.
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