Главные события Москвы с 13 по 19 июля 2018 года

Как разнообразить летние деньки? Конечно же, сходить на какое-нибудь интересное мероприятия, будь то рок-концерт, фотовыставка или фестиваль Франции. О самых значимых событиях ближайшего времени – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

13 июля, пятница

На стадионе "Открытие Арена" состоится концерт легендарной рок-группы Guns N’ Roses с музыкантами из оригинального "золотого" состава – Слэшем (гитара) и Даффом МакКаганом (бас-гитара). Публика может ожидать лютый драйв "как в старые добрые времена", лучшие хиты коллектива, а также, не исключено, свежие песни. Всем фанатам и просто меломанам к посещению крайне рекомендуется.

В Главclub green concert отметит свое 20-летие группа "Братья Грим". Коллектив получил народную популярность в середине нулевых благодаря синглам "Ресницы" и "Кустурица". Близнецы Константин и Борис Бурдаевы после оглушительного успеха стали выступать на ведущих российских фестивалях и получили ряд национальных премий. На данный момент дискография группы насчитывает шесть студийных альбомов, а из братьев в группе остался один Константин. Группа намерена отметить круглую дату со дня основания коллектива большим летним концертом.

14 июля, суббота

На сцене Театра.doc покажут документальный спектакль петербургского Театра Поколений "67/871". В основу постановки легли 67 документальных свидетельств о 871 дне ленинградской блокады. Актеры Театра Поколений и их немецкие друзья из берлинского театра Drama Panorama в течение года собирали документальный материал о блокаде, брали интервью у очевидцев, искали документы в русских и немецких архивах. По этим материалам Елена Гремина написала пьесу, и был поставлен спектакль. Данила Корогодский, руководитель Театра Поколений: "Так случилось, что эта пьеса, если я не ошибаюсь, стала последним драматургическим текстом Елены Греминой. Для нас – особый долг перед ее памятью сыграть спектакль в Москве, в созданном ею Театре.doc".

В Дизайн заводе "Флакон" пройдет масштабный фестиваль – День Франции, приуроченный к национальному французскому празднику – Дню взятия Бастилии. Территория Дизайн-завода будет разделена на регионы Франции, где каждый сможет окунуться в культуру страны. В программе концерт и бретонские танц, литературные чтения и встречи с французскими писателями Танги Вьелем и Кристианом Гарсеном, кулинарный фестиваль и дегустации, лекции по культуре и искусству, курсы французского языка для взрослых и детей, уличные музыканты и художники, а также другие интересности и активности. Гостей будут ждать игры, викторины, мастер-классы и традиционный парад французских бульдогов.

Серию концертов "Неоклассики" в "Зеленом театре ВДНХ. Сцена на воде" завершит композитор Кирилл Рихтер. Он является обладателем дипломов МИФИ и Британской Высшей Школы дизайна. Кирилл Рихтер экстерном закончил музыкальную школу за один год, выступает с музыкантами-неоклассиками с мировыми именами, пишет музыку для авторского кино. В числе его музыкальных сочинений есть и фортепианные вальсы, и эксперименты со звукоизвлечением классических инструментов в составе трио со скрипкой и виолончелью. Маэстро является самым известным представителем новой музыкальной волны.

15 июля, воскресенье



В клубе "16 Тонн" выступит WOODJU, артист электронной сцены, который регулярно появляется на актуальных музыкальных событиях, успешно гастролирует, выступает на одной сцене с именитыми музыкантами. Этой весной увидел свет новый альбом "Ephemeral", и вот гостям будет представлена новая программа при участии живого барабанщика.

16 июля, понедельник

В спорткомплексе "Олимпийский" состоится трибьют-концерт, приуроченный ко дню рождения Григория Лепса. Друзья Лепса, известные артисты, соберутся вместе, чтобы исполнить его главные хиты. Самому имениннику в этот день исполнится 56 лет. На сцену выйдут Валерий Меладзе, Полина Гагарина, Филипп Киркоров, Тимати, Стас Михайлов, "Руки Вверх!", Диана Арбенина, Светлана Лобода, Эмин и многие другие. Каждый будет петь в собственной манере. Концерт в таком уникальном формате пройдет впервые и станет редкой возможностью услышать песни Лепса в интересной и неожиданной трактовке.

17 июля, вторник

В парке "Зарядье" стартует Фестиваль Moscow Urban Forum. Это мероприятие, которое в этом году пройдет под девизом "Связывая поколения, создано для тех, кто интересуется архитектурой и урбанистикой. После деловой программы Форума в здании Филармонии откроются кинопоказы, воркшопы и лекции. Состоятся серии беговых и пеших экскурсий, пройдут занятия йогой на парящем мосту, научные дебаты и многое другое. “В этом году цель Фестиваля – объединить людей всех возрастных и социальных групп, – рассказывает директор Фестиваля Арина Дробина. – Также мы хотим показать нашу новую площадку – Парк “Зарядье” - с разных сторон, чтобы каждый посетитель этого масштабного Фестиваля нашел себе активность по душе, и – что немаловажно – стал участником диалога о жизни города”.

18 июля, среда

В "Крокус Сити Холле" выступят американские экспериментаторы из Аляски – Portugal. Музыканты презентуют поклонникам свой восьмой альбом "Woodstock". Слава пришла к ним в 2009 году, когда они зажгли публику своими сетами на европейских фестивалях "Bonnaroo" и "Lollapalooza". Альбом "Woodstock" вышел в июне 2017 года после 5-летнего перерыва. Сингл из него "Feel It Still" стали играть в барах по всему миру, и он вполне заслуженно получил награду "Грэмми".

19 июля, четверг

В Центре фотографии братьев Люмьер пройдет выставка "Душа московских улиц" известного фотографа Владимира Степанова. В рамках экспозиции будет представлено более 60 оригинальных авторских фотографий 1956–1964 годов. Гостей ждет Москва, ее улицы, бульвары и дворики, а в них – реальная жизнь. Фотографу удалось точно передать настроение, детали быта и фактуру времени тех лет, оставив уникальные свидетельства о городе, который уже стал совсем другим. Выставка продлится до 16 сентября.

В центре Москвы при поддержке Государственного музея В.В. Маяковского состоится художественная акция: актеры мюзикла "Маяковский" поздравят с юбилеем известного во всем мире поэта на Триумфальной площади у памятника, пространство возле которого уже несколько десятков лет является излюбленным местом выступлений молодых авторов.

Актеры в образах эпохи продекламируют его известные стихи и представят музыкальные фрагменты из постановки. Также Триумфальная площадь превратится "в гид" по творчеству поэта: поверхность территории вокруг памятника на день преобразится в необычный стрит-объект "Триумф Маяковского". Пространство будет разделено на зоны, посвященные разным направлениям творчества Маяковского: поэзия, в том числе стихи для детей, кино, театр, реклама и другие.



В РАМТе продолжаются Летние балетные сезоны. Публике будет представлен спектакль "Баядерка". Знаменитый французский хореограф Мариус Петипа в конце XIX века создал балет на основе древней индийской легенды о трагической любви танцовщицы и воина. В те времена Восток был в моде: художники, поэты и композиторы в поисках вдохновения часто обращались к экзотическим сюжетам. Музыку к балету написал чешский композитор Людвиг Минкус, много работавший в России.