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Lifestyle

Как не попасть в сети альфонса

Фото: GLOBAL LOOK press/ZAM-Photography
Женщина, попавшая в любовные сети, искусно расставленные мужчиной альфонсом, готова на многое. Она способна распродать себя по частям на органы, лишь бы оставаться с предметом своего вожделения. Недавняя пермская история подтверждает этот печальный факт и поражает подробностями женского самопожертвования и безрассудства. 
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Влюбившись в молодого мужчину, который представился бизнесменом, жительница Перми, сначала снабжала его деньгами, потом продала свою квартиру, переехав к родителям, затем умудрилась продать даже родительские пенаты. Несмотря на такие вложения, отдачи не было. Аферист оправдывал свои непомерные финансовые аппетиты затратным бизнесом, который он развивает ради совместного безбедного будущего с возлюбленной. После того, как он понял, что взять с нее больше нечего, мужчина предложил невесте продать собственную почку. На тот момент она уже знала, что он женат, но все равно согласилась лечь под нож хирурга. В ситуацию вмешались родители несчастной рабыни любви. Казанова сейчас находится под следствием, а разоренная жертва его интриг оплакивает свою незавидную долю.

О том, как избежать подобной плачевной ситуации, вступая в отношения с противоположным полом, Dni.Ru поговорили с врачом-психотерапевтом Айной Громовой. Она рассказала, какой тип женщин чаще всего страдает от изобретательности альфонсов, и как отличить их от порядочных мужчин.

По мнению психологов, в такие взаимоотношения, прежде всего, попадают женщины со специфической формой поведения. "Их можно условно назвать "женщинами-жертвами", в сознании которых существует четкая установка, что любовь – это боль и страдания. Женщина обязательно это реализует в личной жизни, подсознательно выбрав партнера, с которым сможет от души помучиться. Например, влюбится в недоступного мужчину, незаинтересованного в ней, а то и вовсе свяжет себя с алкоголиком, наркоманом или человеком из мест лишения свободы. Словно ослепшая, она будет с маниакальной настойчивостью выстраивать такие отношения, ожидая взамен ответных чувств. Это роковая ошибка. Чем больше хорошего она делает для этого человека, тем скорее в ответ получит неприкрытый эгоизм, холодность и цинизм", – пояснила Айна Громова.

Фото: GLOBAL LOOK press

Специалисты выделяют три основных причины подобного женского поведения. Первая – это патологическая жертвенность и подсознательная готовность к страданию. Вторая – отсутствие самодостаточности, личных границ и адекватной самооценки. Третья – неумение правильно выстраивать отношения и повышать свою значимость для партнера. Когда эмоциональную женщину захватывают эротические переживания, она совершает одну ошибку за другой, уже не контролируя себя. Именно такие женщины становятся легкой добычей для альфонсов.

Как же распознать мошенника? По словам психотерапевта, у классического альфонса на примете всегда несколько женщин, с которыми он одновременно встречается или живет. Уже на первых свиданиях он стремится ошеломить свою жертву огромным количеством комплиментов, подкупает ее немедленными намерениями создать крепкую семью и воспитывать вместе детей. Жиголо осыпает уверениями в том, что лучше нее он никогда не встречал ни в постели, ни в быту. Чрезмерная напористость и лесть должна насторожить. "Конечно, альфонс не женится ни на одной из своих пассий. Впоследствии каждая его жертва остается у разбитого корыта. Мужчина, который относится к женщине серьезно и рассматривает с ней перспективу совместной жизни, не станет разбрасываться яркими лозунгами в первые дни знакомства. Он будет к ней присматриваться, не разбрасываясь громкими обещаниями", – отмечает психотерапевт.

Фото: GLOBAL LOOK press

Главное оружие женщины против альфонсов – разумный подход и адекватная оценка происходящего. Прежде, чем вступать в близкие отношения с мужчиной, нужно внимательно присмотреться к нему. Психологи советуют задавать как можно больше открытых вопросов, в ответ на которые собеседник подробно расскажет о себе. Не будет лишним сопоставить его слова с истинным положением вещей. В этом могут помочь социальные сети и окружение партнера. "Альфонс никогда не познакомит женщину со своими друзьями и не представит родителям. Он как чистый белый лист, с которым якобы можно начать выстраивать отношения прямо сейчас", – говорит эксперт.

Женщине нужно проанализировать, чего достиг претендент на ее руку и сердце к определенному возрасту в финансовом и бытовом плане. Если у него нет своего жилья и стабильной работы, а он взахлеб делится мечтами о развитии собственного бизнеса, стоит насторожиться и подумать, что до сих пор мешало ему осуществить свои планы. Тем более, не стоит бросаться немедленно спонсировать его фантастические прихоти. Деньги мощный инструмент, подогревающий пыл мошенника. Отношения сойдут на нет, как только ему больше нечего будет взять со своей жертвы.

К сожалению, близким людям крайне сложно достучаться до женщин, которые попали в ловушку к альфонсу. Слишком ловко мошенник запутывает жертву в любовных хитросплетениях. Страсть лишает человека здравого смысла. Разумные доводы и веские аргументы не действуют на сознание влюбленной. Когда-нибудь эта история закончится. Важно в этот момент быть рядом с пострадавшей женщиной, и вовремя оказать ей моральную поддержку. 

10 мая 2018, 12:30

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