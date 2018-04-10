Нелепого Трампа в пальто подняли на смех

Президент США снова стал объектом насмешек интернет-пользователей. На сей раз неоднозначную реакцию вызвал наряд главы Белого дома, который появился на публике в странном синем пальто.

В Сети появилась свежая фотография американского лидера. Трамп запечатлен в момент высадки из вертолета. Внимание пользователей Twitter привлекла странная посадка его длинного синего пальто. Они высказали предположения по поводу ее происхождения.

"Ребята, а может быть, Трамп на самом деле все время носит с собой трех капризных малышей-расистов", – отметили одни. Другие предположили, что Трамп на самом деле – это три разных человека. Третьи и вовсе пошутили, что президент США выносил "горшки, сковородки и столовое серебро" из Белого дома.

Напомним, ранее супруга 45-го президента Соединенных Штатов Меланья Трамп появилась на выступлении мужа перед конгрессом в брючном костюме кремового цвета. Интернет-пользователи предположили, что таким образом первая леди решила потроллить благоверного. Дело в том, что в очень похожем наряде в день номинации кандидатом в президенты США была Хиллари Клинтон – соперница миллиардера в гонке за пост главы государства.

Surveillance camera catches Trump removing pots, pans and silverware from WH under his coat. pic.twitter.com/tAf4soZ6p8 — TDPattillo (@TDPattillo) 9 апреля 2018 г.

Некоторые комментаторы отметились более категоричными заявлениями. По словам одного из них, первая леди США просто ненавидит своего мужа. Кроме того, пользователи заметили, что Маланья приехала одна и стояла в стороне во время выступления американского лидера.

При этом 45-й президент США регулярно попадает в нелепые ситуации. Так, в январе этого года порноактриса Сторми Дэниэлс призналась в сексуальной связи с миллиардером. Это произошло в 2006 году. Тогда Дональд и Меланья уже были женаты.

Через несколько дней после признания порнозвезды супруга главы Белого дома отказалась ехать с ним на Международный экономический форум в швейцарский Давос. Официальными причинами были названы "проблемы с расписанием и логистикой".