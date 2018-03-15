Безглютеновые вафли с творожным кремом

Домашние вафли любят все. Они вкусные, готовятся легко и быстро. Существует множество рецептов их приготовления: Венские и Бельгийские, пышные сдобные или тонкие и хрустящие, с картофельным крахмалом или дрожжами… Наверное у каждой хозяйки, есть свой рецепт приготовления вафель. Теперь и для приверженцев правильного питания есть множество вариаций без сахара, яиц и даже вафли без глютена.



Это отличный десерт для тех кто соблюдает безглютеновую диету по медицинским показаниям или сделал свой выбор в пользу здорового питания. Безглютеновые вафли можно приготовить на завтрак или в качестве десерта, когда в гости неожиданно пришли подруги или дети попросили, что-то вкусное после обеда.

Ингредиенты: 3 яйца, 1 чашка универсальной безглютеновой муки, 1 стакан молока, 2 столовых ложки сливочного или растительного масла, 1 чайная ложка разрыхлителя, щепотка соли, 1 чайная ложка ванилина, 1 столовая ложка какао.

Для творожного крема: 3 столовых ложки нежирного творога, 1 чайная ложка ванилина, полстакана молока, три столовых ложки замороженной черники.

Способ приготовления:

Смешиваем до пышной пены миксером три яйца и чайную ложку ванилина. Добавляем стакан молока, щепотку соли и чайную ложку разрыхлителя. Аккуратно вмешиваем ложкой стакан безглютеновой муки и взбиваем миксером. Если хотите приготовить шоколадные вафли, в часть теста добавьте одну столовую ложку какао и взбейте миксером. Выпекайте в разогретой вафельнице.

Если вы замените молоко на миндальное, кокосовое или другое растительное, то у вас получатся вафли без глютена, без сахара и без лактозы. То, что нужно для тех, кто следит за своим питанием и заботится о здоровье. Вафли получаются нежные и вкусные.

Для крема: взбейте в блендере нежирный творог, ванилин и немного молока. Этот крем оставьте для шоколадных вафель, а для ванильных приготовьте черничный, добавив в готовый крем три столовых ложки замороженной черники. Цвет и вкус у черничного крема не оставит вас равнодушными.

Добавьте к вафлям творожный крем и ягоды по вкусу. Приятного аппетита!