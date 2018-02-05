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Lifestyle

Как всегда выглядеть стильно и модно

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha
Мода капризна и непредсказуема. За ней невозможно угнаться, но любой женщине хочется всегда выглядеть стильно и актуально.  Специльно для Dni.ru эксперт Юлия Зверева составила список классических вещей, которые никогда не выйдут из моды.
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"Мода меняется и стремительно бежит вперед, за ней не уследить. Кажется, что можно лишь уловить некоторые тенденции и отчаянно пытаться им следовать. Но это совсем не так! Оставаться стильной можно всегда. Например, если носить классическую одежду, которая заслужила громкий титул "на все времена", – уверена специалист. 

Фото: GLOBAL LOOK press

Маленькое черное платье от Коко Шанель

Маленькое черное платье вошло в мир моды благодаря Коко Шанель, еще в 20-е годы. С тех пор прошло почти 100 лет, а оно не только не потеряло своей популярности, но и стало классическим предметом гардероба любой женщины. 

Фото: GLOBAL LOOK press/Oleksiy Maksymenko

Простая белая блузка

Простая белая блузка должна быть в списке вещей номер один любой женщины. Подбирая к ней шарфики, платки, или бижутерию вы сможете менять свой образ.

Фото: GLOBAL LOOK press/Grace Lunn

Жакеты и пиджаки

Жакеты и пиджаки обязательно должны быть в гардеробе каждой женщины. Их можно удачно сочетать с прямыми строгими юбками, брюками и надевать поверх платья в прохладный день.

Фото: GLOBAL LOOK press

Классические черные брюки и юбка-карандаш

Классические черные брюки и юбка-карандаш–  эти вещи всегда актуальны. Они прекрасно сочетаются и с яркими модными блузками, и с легкими топиками и с удлиненными кардиганами, жилетками и прочими модными вещами.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Женские брючные костюмы

Женский брючный костюм может стать отличной альтернативой вечернему платью. Наденьте под пиджак женственный топ, дополните костюм аксессуарами и не забудьте про шпильки. В таком наряде и в театр, и на выставку – в любом месте вы будете выглядеть сногсшибательно.

Фото: GLOBAL LOOK press/Andrey Arkusha

Классическое пальто

Классическое пальто никогда не потеряет своей актуальности. Оно всегда выглядит изящно, элегантно и стильно. Песочное пальто сочетается с любой одеждой: от платья-футляра до джинсов свободного кроя.

5 февраля 2018, 16:46

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