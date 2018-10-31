Монашка променяла Бога на карьеру в порно

Колумбийка Юди Пинеда оставила монастырь ради карьеры в порно. Девушка уверена, что в этом нет ничего зазорного, и продолжает исправно посещать церковные службы.

Рассказ о жизни в монастыре Юди Пинеда услышала из уст монахинь. Когда девочке было десять лет, те пришли в школу городка Итуанго. Послушав их, Юди решила, что это ее призвание, – и отправилась послушницей в монастырь. По ее словам, там она "чувствовала себя счастливой".

Когда же девочка подросла, то влюбилась в одного из преподавателей. Юди поняла, что не сможет на всю жизнь отказаться от мужчин. Она ушла из монастыря и устроилась на работу в одну из компаний в городе Медельин.

Там ее и нашел порноделец, набиравший вебкам-моделей для своего сайта для взрослых. Хуан Бустос предложил ей пройти кастинг и пообещал весьма неплохой заработок. Священник Пинеды пытался отговорить бывшую послушницу, но безуспешно.

Юди Пинеда не видит ничего предосудительного в своей работе, называет ее "достойной и артистичной". А церковь посещает регулярно – уж воскресную службу порномодель никогда не пропускает.

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