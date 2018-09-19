Порномодель продает грудь на аукционе
26-летняя веб-модель сообщила поклонникам о намерении добиться восьмого размера груди. Фанаты попросили ее продать им старые имплантаты.
Девушка устроила онлайн-аукцион, который продлится до конца недели. Пока за старые имплантаты Роуз предлагают полторы тысячи фунтов, передает Metro.
Порномодель беспокоилась о том, что медики ей не вернут старые имплантаты, но девушке пошли навстречу. Тейлор призналась, что не представляет, что будет делать с ними покупатель, однако ее это вовсе не смущает.
Жительница Великобритании добавила, что многие потенциальные покупатели просят добавить к имплантатам ношеные штаны или старые кроссовки. Порномодель призналась, что с учетом ее работы такие пожелания не удивляют. Родственники и друзья поддерживают Роуз, считая ее намерение забавным.
Напомним, что актриса из фильмов для взрослых украинского происхождения Никки Бенц (Алла Мончак) подала в суд на порностудию Brazzers. В качестве причины она указала сексуальное насилие, которому подверглась со стороны режиссера Тони Т. Девушка пожаловалась, что во время съемок в БДСМ-фильме ее били по лицу и груди.
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