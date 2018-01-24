Порностудия опубликовала провокационное видео со съемок

Одна из крупнейших студий, производящая порнофильмы, опубликовала видео со съемок. Brazzers выложила подборку смешных моментов.

На удивление, эротических сцен ролик не содержит: в нем собраны ляпы актеров, шутки и просто нелепые ситуации, происходившие на съемочной площадке крупнейшего производителя "клубнички" за 2017 год. Стоит отметить, что неловких ситуаций, которые ставили актрис и операторов в тупик происходило множество.