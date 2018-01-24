Порностудия опубликовала провокационное видео со съемок
На удивление, эротических сцен ролик не содержит: в нем собраны ляпы актеров, шутки и просто нелепые ситуации, происходившие на съемочной площадке крупнейшего производителя "клубнички" за 2017 год. Стоит отметить, что неловких ситуаций, которые ставили актрис и операторов в тупик происходило множество.
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