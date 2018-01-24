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Lifestyle

Порностудия опубликовала провокационное видео со съемок

Кадр youtube.com
Одна из крупнейших студий, производящая порнофильмы, опубликовала видео со съемок. Brazzers выложила подборку смешных моментов. 
прочитано 287 раз

 На удивление, эротических сцен ролик не содержит: в нем собраны ляпы актеров, шутки и просто нелепые ситуации, происходившие на съемочной площадке крупнейшего производителя "клубнички" за 2017 год. Стоит отметить, что неловких ситуаций, которые ставили актрис и операторов в тупик происходило множество. 

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