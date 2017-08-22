Какие продукты нельзя есть после 35 лет (видео)
Чтобы кожа выглядела свежей, а тело было подтянутым, стоит отказаться от сахара и сахаросодержащих продуктов. Он замедляет выработку коллагена и способствует появлению морщин. Особенно опасны скрытые источники сахара – йогурты с наполнителем, соки, газированная вода, говорится в программе "Завтрак с 1+1".
Также стоит забыть о выпечке, где содержатся вредные для организма быстрые углеводы. Третий в списке опасных продуктов – алкоголь. Известно, злоупотребление спиртным ведет к обезвоживанию, что, в свою очередь, плохо сказывается на состоянии кожи.
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