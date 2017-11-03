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Lifestyle

Главные события Москвы с 3 по 9 ноября 2017 года

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Музыка, танцы, музейные экскурсии и мастер-классы. Столица готова радовать своих жителей и гостей. Дни.Ру помогут вам не пропустить самое интересное.
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3 ноября, пятница

В "Крокус Сити Холле" тряхнет стариной группа "РУКИ ВВЕРХ!", которая начала свой творческий путь 21 год назад. Организаторы обещают, что в программе "21" гостей будет ждать масштабное шоу с потрясающими декорациями, высокотехнологичным видеоартом, зажигательными танцами в исполнении известного шоу-балета Street Jazz, звездные гости и множество сюрпризов от Сергея Жукова.

В Stadium Live выступит позитивная рок-группа "Элизиум", которая отметит таким образом свое 22-летие. Концерт обещает стать рекордным, так как будет исполнено будет целых 60 песен: материал с готовящегося к выходу нового альбома, а также лучшие хиты прошлых лет. 

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут спектакль "Путешествие Незнайки". Незнайка и Знайка, Синеглазка, Цветик и другие персонажи из любимых книг Николая Носова будут петь и танцевать, даря радость маленьким зрителям. Герои отправятся в путешествие на воздушном шаре, где смогут пережить удивительные приключения и лучше узнать друг друга.

Фото: teatr-sats.ru

В Главclub Green Concert с большим сольным концертом выступит зажигательная группа The Hatters. Ожидается исполнение новых песен, участие живого оркестра, световое шоу. Будут и специальные гости из числа друзей из Little Big Family. Музыка этого коллектива веселая, но своеобразная. Артисты играют на электрической балалайке-контрабасе, скрипке и аккордеоне. Можете себе представить, что будет твориться на сцене.

4 ноября, суббота

Театр танца Аллы Духовой TODES покажет захватывающий танцевальный спектакль "И приснится же такое…". Создатели обещают динамичные, оригинальные и красивые номера, профессиональную работу артистов балета, эффектные костюмы, прекрасную музыку и красочное световое шоу. Сюжет будет похож на сказочный сон или полет воображения, где меняются времена и страны, но всегда остается нежность, страсть и энергия.

Спектакль "И приснится же такое…". Фото: todes.ru

Музей Москвы превратится в главную площадку образовательной программы акции "Ночь искусств". Откроются двери на выставки, будут представлены специальные проекты, заработает Городской блошиный рынок, приуроченный в этот раз к 100-летней годовщине Революции, пройдет серия дискуссий "Три к одному", состоятся интересные экскурсии. Много интересного приготовили и филиалы Музея Москвы. Подробную программу можно посмотреть на сайте.

В Российской Государственной детской библиотеке АНО "Культурная семья" представит уникальный развивающий театральный проект для детей от 5 до 10 лет "Картонные сказки". В этом проекте работают профессиональные актеры, но все роли в спектакле исполняют сами дети, которые приходят в зал не для того, чтобы сесть в кресло, а чтобы самим создавать все происходящее. Родители приведут детей и оставят их на час для репетиции, а затем их пригласят обратно в зал для просмотра спектакля с участием своих отпрысков.

4 и 5 ноября в центре дизайна Artplay пройдет очередной маркет "4 сезона". Десятки художников, дизайнеров и кондитеров соберутся в одном месте, чтобы представить плоды своего творчества. Одежда и аксессуары, украшения, декор и, конечно же, сладости – отличная возможность для ценителей прикупить что-нибудь эдакое.

Фото: vk.com/foursiz

С 4 по 6 ноября город будет отмечать День народного единства, в связи с чем пройдут выступления около 100 творческих коллективов, более 400 мастер-классов, более сотни спортивных игр и забав. Основными площадками станут Манежная площадь, площадь Революции, Тверская площадь и Новый Арбат. Полное расписание мероприятий можно посмотреть на сайте Правительства Москвы.

В клубе RED выступит "Дельфин". Гостей ждет самобытная интеллектуальная музыка и особая атмосфера, которая поможет изящно "дополнить" осеннюю депрессию. Преданные поклонники артиста, совершенно точно, останутся довольны.

В СК "Олимпийский" состоится большой сольный концерт Тимати под названием "Поколение". За последние пять лет артист, которого еще можно вспомнить в образе молодого человека с "Фабрики звезд", написал много громких хитов, создал музыкальный лейбл Black Star, выпустил собственную линию одежды и открыл рестораны быстрого питания. В общем, на сцену выйдет не только музыкант, но и преуспевающий бизнесмен.

Тимати. Фото: olimpik.ru

5 ноября, воскресенье

На сцену "Крокус Сити Холла" выйдут заслуженные деятели русского рока, группа "Пикник". Коллектив славится тем, что вокруг своих выступлений они создают настоящую тайну, и кто знает, чего от них ждать на этот раз. Точно можно сказать одно, это будет магическое представление, где гости смогут услышать свои любимые песни.

В Государственном Кремлевском Дворце выступит Эмир Кустурица & The No Smoking Orchestra. Концерт станет частью триумфального шествия новой драмы Эмира "По млечному пути", где он с Моникой Беллуччи в главных ролях блистал в прошлом году на Каннском кинофестивале. Новая одноименная программа точно не обойдется без саундтреков к этому кино. Можно не сомневаться, что балканские мотивы не дадут заскучать никому.

Эмир Кустурица. Фото: GLOBAL LOOK press/Zheng Huansong

В Stadium Live выступит финская группа Poets of The Fall. Мир узнал о ней в 2003 году, когда по плейлистам слушателем разошлась песня "Late Goodbye", ставшая заглавным саундтреком к популярной компьютерной игре Max Payne 2. После этого на коллектив посыпались всевозможные награды, были записаны новые успешные альбомы и состоялись масштабные туры. Услышать все самое лучшее вживую и увидеть артистов можно будет уже в это воскресенье.

6 ноября, понедельник

В Театре на Юго-Западе покажут спектакль "№13". Депутат Парламента Ричард Уилли решил как следует отдохнуть - его ждал шикарный номер отеля и молодая любовница. Но что-то пошло не так, коварное число 13 сыграло свою роль, и мимолетная любовная утеха дополнилась ожившим трупом, ревнивым супругом и официантом-потрошителем… Зрителей ждет водоворот любви, веселья и дурацких ситуаций, над которыми можно от души посмеяться.

Спектакль "№13". Фото: teatr-uz.ru / Сергей Тупталов

В Главclub Green Concert выступит британская группа The Kooks. Музыканты пишут цепкие, запоминающиеся песни и экспериментируют в жанрах от брит-попа до фанка. Для всех поклонников коллектива имеется заманчивый шанс услышать любимые композиции вживую.

7 ноября, вторник

7 и 8 ноября в Театральном зале Московского международного Дома музыки состоится премьера танцевального шоу "Жар-птица в стиле хип-хоп" по мотивам легендарного балета Игоря Стравинского. Этот необычный проект, который был создан при поддержке Посольства США в Москве, презентует американский хореограф-постановщик Дженнифер Вебер. Она является номинанткой танцевальной премии Нью-Йорка Bessie, организатором и руководителем первого женского хип-хоп-театра Decadancetheatre, одним из ярчайших популяризаторов нью-йоркской хип-хоп культуры. Это шоу-эксперимент, которое объединяет музыку Стравинского и уличный танец. Данная постановка представит нестандартный взгляд на академическую музыку, который особенно будет интересен молодежной аудитории.

Танцевального шоу "Жар-птица в стиле хип-хоп". Фото: mmdm.ru

8 ноября, среда

В "Крокус Сити Холле" Дима Билан по многочисленным просьбам поклонников еще раз покажет свое грандиозное шоу "Опять 35". Зрителей будут ждать целых три часа музыки с голограммами, декорациями-трансформерами и смелыми световыми решениями. Будут исполнены лучшие хиты прошлых лет, а также горячие новинки из последнего альбома.

В Московском международном Доме музыки выступит известная госпел– и джаз-группа из Северной Америки TAKE 6, которая традиционно собирает в США и Европе переполненные залы. Зрителей ждет безупречный вокал, изысканное многоголосие и импровизационная свобода. Один из критиков отмечал: "Они стильно одеты и поют музыку a cappella столь же стильно – всегда с особым ритмом и саундом. Это может быть еще одна переделка классического церковного напева или оригинальный номер, но каждая их миниатюра дарит радость, звучит свежо и чисто". 

TAKE 6. Фото: mmdm.ru

9 ноября, четверг

В Главclub Green Concert выступят ветераны хард-кор рэпа из Нью-Йорка ONYX, которые объединились для совместного тура с молодыми голландцами Dope D.O.D., которые не уступают "старичкам" в агрессии и мощи. В мае этого года был выпущен совместный альбом "Shotgunz in Hell", так что можно ждать новый материал и старые проверенные хиты.

В малом зале "Филармония-2" пройдет концерт, посвященный музыке Вольфганга Амадея Моцарта. Публика услышит песни и концертные арии в исполнении венской певицы Урсулы Лангмайер и пианиста, руководителя Трио имени Рахманинова – Виктора Ямпольского. "Это первый концерт нашего моцартовского цикла, который пройдет в этом сезоне в малом зале Филармонии, – говорит Виктор Ямпольский. – Мы пригласили Урсулу Лангмайер, известную венскую певицу, которая знаменита своей интерпретацией подобного репертуара. Урсула одна из лучших учениц фантастического Венского Баритона Вольфганга Хольцмайера, выдающегося исполнителя Моцарта, Бетховена, Шуберта. Нам кажется, что для требовательной московской публики подобный концерт должен стать неординарным событием".


В кино покажут анимационный фильм "Ван Гог. С любовью, Винсент", рассказывающий о жизни и загадочной смерти великого художника. Эта картина стала участником внеконкурсной программы "Специальные показы" Московского международного кинофестиваля, она полностью нарисована маслом. Все 65000 кадров – картины, выполненные в технике Ван Гога усилиями 115 художников.

Автор: Игорь Ставцев3 ноября 2017, 09:09

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