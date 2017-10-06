Главные события Москвы с 6 по 12 октября 2017 года

Театр, кино, музыкальные концерты и выставки – спектр культурных событий в Москве, как всегда, необычайно широк. О самых значимых из них – в еженедельном обзоре Dni.Ru.

6 октября, пятница

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу Владимира Мартынова "Упражнения и танцы Гвидо". Режиссер Георгий Исаакян так говорит о постановке: "Это произведение Владимира Мартынова рассказывает о том, чего сегодня многие не помнят или вовсе не знают: что когда-то не было ни нот, ни современной системы записи музыки, и что это все придумал один человек, бенедиктинский монах, который жил на рубеже Х-ХI веков. Гвидо Д’Ареццо. Гвидо Аретинский". Спектакль будет показан в рамках Второго всероссийского фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку", который продлится до середины ноября.

На сцене Дома Высоцкого на Таганке состоится премьерный показ спектакля "Легкое знакомство". Это романтическая комедия режиссера Александра Захаренкова, которая сочетает в себе захватывающий сюжет, юмор и лирику. Мужчина и женщина поздно вечером знакомятся в пустом гостиничном ресторане. Не все так просто, жизнь героев сложна и запутана, и у каждого есть свои скелеты в шкафу. Каждый в этой паре одинок, но оба просто боятся любви.

В клубе RED выступит Игорь Растеряев. Это простой и улыбчивый парень с гармошкой, глубокие и талантливые песни которого несколько лет назад просто взорвали Рунет: снятые на любительскую камеру ролики собирали миллионы просмотров на YouТube. С тех пор многочисленные поклонники с нетерпением ждут его живых концертов, атмосферных и эмоциональных.

7 октября, суббота

В МДМ состоится премьера мюзикла "Привидение". Это мистический спектакль, созданный по мотивам одноименного оскароносного фильма 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Создатели обещают пронзительное и красивое действо с драматичным захватывающим сюжетом, первоклассной музыкой и уникальными спецэффектами. Разумеется, прозвучит и композиция Unchained Melody, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как песня с наибольшим числом кавер-версий. Продюсер Дмитрий Богачев, глава театральной компании "Стейдж Энтертейнмент", отмечает: "Это трогательная и жизнеутверждающая история о любви, способной преодолеть любые преграды – даже смерть. И, возможно, современному зрителю стоит лишний раз напомнить о том, что нет ничего важнее искренних чувств и веры в любимого человека".

В "Крокус Сити Холле" выступит именитый британский музыкант, исполнитель и автор песен Брайан Ферри. Артист получил популярность в 1970-х как фронтмен группы Roxy Music. В 1973 году он начал сольную карьеру, которая продолжается и по сей день. Публику очарует исполнение хитов прошлых лет, а также новых композиций.

В выставочном комплексе "Красный Октябрь" пройдет аюрведический фестиваль Ayurfest. Посетителей будет ждать йога, специалисты по хинди, аюрведические товары и яркие активности. Мероприятие подойдет всем тем, кто интересуется темой Индии. Вход бесплатный.

8 октября, воскресенье

В "Лялин Центре" в день рождения Марины Цветаевой покажут моноспектакль "Душа, родившаяся где-то". "О той стихии, где родилась эта душа, можно пытаться говорить только образами – не напрямую, но вскользь, не вторгаясь, но проникая вглубь, ​– рассказывает режиссер, драматург и актриса Алена Чубарова. – Спектакль о рождении судьбы, поэзии, должен создаваться из особой, поэтической субстанции. В этом и сложность, и радость – всегда приближаться к цели, которая никогда не станет окончательной и достигнутой".

В ЦКИ "Меридиан" откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской. Это интерактивный концерт, путешествие по жанрам и стилям, где дети являются полноправными участниками всего действа: отгадывают загадки, общаются со взрослыми, подпевают, при этом познавая такие жанры, как кантри, фокстрот и буги-вуги. А еще они знакомятся с музыкальными инструментами: барабанами, бас-гитарой, гитарой, роялем, флейтой и кларнетом.

В арт-клубе "Рукав" состоится концерт группы "Современная почта". Этот музыкально-поэтический проект создал поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Он работал в БДТ, сегодня служит в Большом театре. Поэтому особая интеллектуальная направленность чувствуется в его композициях. И музыку созданной им группы "Современная почта" можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди. Чувство вкуса и рифмы – отличительные особенности самого поэтического проекта двух столиц.



На сцене ЦДКЖ состоится премьера спектакля "Не бойся быть счастливым" по пьесе Арбузова "Мой бедный Марат". В полуразрушенном доме блокадного Ленинграда по воле случая встречаются двое мужчин и женщина, которым кажется, что они стали дороги друг другу на всю оставшуюся жизнь. Но так ли это, станет ясно, когда они повстречаются вновь, уже после войны. Создатели отмечают, что данная постановка – повод поразмышлять о вечных ценностях, затрагивая глубинные струны человеческой души.

9 октября, понедельник

В клубе "16 тонн" выступит группа S.Mockingbird. Молодые люди играют на классических инструментах тяжелый рок и танцевальные ритмы. Публику ждет праздник музыкального мастерства и безудержного драйва. Сыграть хит The Prodigy на скрипке, альте, контрабасе и ударных? Легко!

10 октября, вторник

С 10 октября по 31 декабря в универмаге "ХЦ Сокольники" пройдет выставка "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из фонда Александра Васильева". Историк моды, коллекционер и известный телеведущий Александр Васильев даст всем желающим шанс прикоснуться к миру советских кинозвезд, икон стиля ХХ века. Центральные экспонаты – роскошные вечерние и сценические наряды, вглядываться в детали которых можно бесконечно долго, а также уникальные аксессуары кинодив. Вход свободный.

В "Крокус Сити Холле" даст концерт трибьют-проект Echoes The World's Greatest Pink Floyd Show с программой 50 Years Of Pink Floyd. Зрителей будут ждать три часа музыки любимой группы, исполненной максимально к оригиналу: от самых известных хитов до редких ранних композиций.

11 октября, среда

В Государственном Кремлевском дворце состоится музыкальное гала-шоу "Безумные танцы с Фабио Мастранджело". В концерте примут участие: мировая звезда оперы Вероника Джиоева, исполнитель танго на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки, призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова, Мария Смольникова и Николай Пантюхин, а также великолепный дирижер Фабио Мастранджело. В программу вошли самые яркие танцевальные и музыкальные номера.

В клубе VOLTA выступит американская блюз-команда Left Lane Cruiser. Фрэдерик Эванс IV и Пит Дио исполняют простую, несовременную, но при этом очень атмосферную музыку. Группа выпустила ряд отличных альбомов, записала саундтрек к культовому сериалу "Во все тяжкие" и завоевала любовь фанатов по всему миру, от США до России.

Театр Аллы Духовой TODES представляет спектакль "И приснится же такое...", который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене хореограф. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу.

12 октября, четверг

В Московском международном доме музыки выступит трио Авишаи Коэна. Авишаи – один из талантливейших джазовых контрабасистов мира, которому удалось найти свою уникальную музыкальную стилистику на стыке джаза современной импровизации, ближневосточного и арабского фолка. Его композиции одновременно самобытны и узнаваемы, близки людям всех национальностей и культур.

Главная кинопремьера этой недели – фильм "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли. Герой картины – ушлый тип, сколотивший огромное состояние на темных делишках, которые он проворачивал, работая пилотом. Лента основана на реальной истории контрабандиста Барри Сила, который сотрудничал одновременно с колумбийскими наркобаронами, ЦРУ, Управлением по борьбе с наркотиками и при этом лично перевозил через границу кокаин и оружие.