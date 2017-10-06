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Lifestyle

Главные события Москвы с 6 по 12 октября 2017 года

Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Legky
Театр, кино, музыкальные концерты и выставки – спектр культурных событий в Москве, как всегда, необычайно широк. О самых значимых из них – в еженедельном обзоре Dni.Ru.
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6 октября, пятница

В Детском музыкальном театре имени Наталии Сац покажут оперу Владимира Мартынова "Упражнения и танцы Гвидо". Режиссер Георгий Исаакян так говорит о постановке: "Это произведение Владимира Мартынова рассказывает о том, чего сегодня многие не помнят или вовсе не знают: что когда-то не было ни нот, ни современной системы записи музыки, и что это все придумал один человек, бенедиктинский монах, который жил на рубеже Х-ХI веков. Гвидо Д’Ареццо. Гвидо Аретинский". Спектакль будет показан в рамках Второго всероссийского фестиваля музыкальных театров "Видеть музыку", который продлится до середины ноября.

Фото: teatr-sats.ru

На сцене Дома Высоцкого на Таганке состоится премьерный показ спектакля "Легкое знакомство". Это романтическая комедия режиссера Александра Захаренкова, которая сочетает в себе захватывающий сюжет, юмор и лирику. Мужчина и женщина поздно вечером знакомятся в пустом гостиничном ресторане. Не все так просто, жизнь героев сложна и запутана, и у каждого есть свои скелеты в шкафу. Каждый в этой паре одинок, но оба просто боятся любви.

В клубе RED выступит Игорь Растеряев. Это простой и улыбчивый парень с гармошкой, глубокие и талантливые песни которого несколько лет назад просто взорвали Рунет: снятые на любительскую камеру ролики собирали миллионы просмотров на YouТube. С тех пор многочисленные поклонники с нетерпением ждут его живых концертов, атмосферных и эмоциональных.

7 октября, суббота

В МДМ состоится премьера мюзикла "Привидение". Это мистический спектакль, созданный по мотивам одноименного оскароносного фильма 1990 года с Патриком Суэйзи, Деми Мур и Вупи Голдберг в главных ролях. Создатели обещают пронзительное и красивое действо с драматичным захватывающим сюжетом, первоклассной музыкой и уникальными спецэффектами. Разумеется, прозвучит и композиция Unchained Melody, попавшая в Книгу рекордов Гиннесса как песня с наибольшим числом кавер-версий. Продюсер Дмитрий Богачев, глава театральной компании "Стейдж Энтертейнмент", отмечает: "Это трогательная и жизнеутверждающая история о любви, способной преодолеть любые преграды – даже смерть. И, возможно, современному зрителю стоит лишний раз напомнить о том, что нет ничего важнее искренних чувств и веры в любимого человека".

Фото: Юрий Богомаз

В "Крокус Сити Холле" выступит именитый британский музыкант, исполнитель и автор песен Брайан Ферри. Артист получил популярность в 1970-х как фронтмен группы Roxy Music. В 1973 году он начал сольную карьеру, которая продолжается и по сей день. Публику очарует исполнение хитов прошлых лет, а также новых композиций.

Брайан Ферри. Фото: GLOBAL LOOK press/Christian Hofer

В выставочном комплексе "Красный Октябрь" пройдет аюрведический фестиваль Ayurfest. Посетителей будет ждать йога, специалисты по хинди, аюрведические товары и яркие активности. Мероприятие подойдет всем тем, кто интересуется темой Индии. Вход бесплатный.

8 октября, воскресенье

В "Лялин Центре" в день рождения Марины Цветаевой покажут моноспектакль "Душа, родившаяся где-то". "О той стихии, где родилась эта душа, можно пытаться говорить только образами – не напрямую, но вскользь, не вторгаясь, но проникая вглубь, ​– рассказывает режиссер, драматург и актриса Алена Чубарова. – Спектакль о рождении судьбы, поэзии, должен создаваться из особой, поэтической субстанции. В этом и сложность, и радость – всегда приближаться к цели, которая никогда не станет окончательной и достигнутой".

Фото: teatr-komediant.ru

В ЦКИ "Меридиан" откроется "Детская площадка" Ирины Богушевской. Это интерактивный концерт, путешествие по жанрам и стилям, где дети являются полноправными участниками всего действа: отгадывают загадки, общаются со взрослыми, подпевают, при этом познавая такие жанры, как кантри, фокстрот и буги-вуги. А еще они знакомятся с музыкальными инструментами: барабанами, бас-гитарой, гитарой, роялем, флейтой и кларнетом.

В арт-клубе "Рукав" состоится концерт группы "Современная почта". Этот музыкально-поэтический проект создал поэт, автор и исполнитель песен Олег Мисковец. Он работал в БДТ, сегодня служит в Большом театре. Поэтому особая интеллектуальная направленность чувствуется в его композициях. И музыку созданной им группы "Современная почта" можно определить как интеллектуальный поп-рок с элементами инди. Чувство вкуса и рифмы – отличительные особенности самого поэтического проекта двух столиц. 

На сцене ЦДКЖ состоится премьера спектакля "Не бойся быть счастливым" по пьесе Арбузова "Мой бедный Марат". В полуразрушенном доме блокадного Ленинграда по воле случая встречаются двое мужчин и женщина, которым кажется, что они стали дороги друг другу на всю оставшуюся жизнь. Но так ли это, станет ясно, когда они повстречаются вновь, уже после войны. Создатели отмечают, что данная постановка – повод поразмышлять о вечных ценностях, затрагивая глубинные струны человеческой души.

9 октября, понедельник

Группа S.Mockingbird. Кадр youtube.com

В клубе "16 тонн" выступит группа S.Mockingbird. Молодые люди играют на классических инструментах тяжелый рок и танцевальные ритмы. Публику ждет праздник музыкального мастерства и безудержного драйва. Сыграть хит The Prodigy на скрипке, альте, контрабасе и ударных? Легко!

10 октября, вторник

С 10 октября по 31 декабря в универмаге "ХЦ Сокольники" пройдет выставка "Кино и мода. Платья знаменитых киноактрис из фонда Александра Васильева". Историк моды, коллекционер и известный телеведущий Александр Васильев даст всем желающим шанс прикоснуться к миру советских кинозвезд, икон стиля ХХ века. Центральные экспонаты – роскошные вечерние и сценические наряды, вглядываться в детали которых можно бесконечно долго, а также уникальные аксессуары кинодив. Вход свободный.

Кадр youtube.com

В "Крокус Сити Холле" даст концерт трибьют-проект Echoes The World's Greatest Pink Floyd Show с программой 50 Years Of Pink Floyd. Зрителей будут ждать три часа музыки любимой группы, исполненной максимально к оригиналу: от самых известных хитов до редких ранних композиций.

11 октября, среда

В Государственном Кремлевском дворце состоится музыкальное гала-шоу "Безумные танцы с Фабио Мастранджело". В концерте примут участие: мировая звезда оперы Вероника Джиоева, исполнитель танго на бандонеоне Марио Стефано Пьетродарки, призеры чемпионата мира по латиноамериканской и европейской программам Инна Свечникова, Мария Смольникова и Николай Пантюхин, а также великолепный дирижер Фабио Мастранджело. В программу вошли самые яркие танцевальные и музыкальные номера.

Фото: kremlinpalace.org

В клубе VOLTA выступит американская блюз-команда Left Lane Cruiser. Фрэдерик Эванс IV и Пит Дио исполняют простую, несовременную, но при этом очень атмосферную музыку. Группа выпустила ряд отличных альбомов, записала саундтрек к культовому сериалу "Во все тяжкие" и завоевала любовь фанатов по всему миру, от США до России.

Театр Аллы Духовой TODES представляет спектакль "И приснится же такое...",  который дает возможность пуститься в путешествие по волнам воображения к собственным мечтам, которые почувствовала и воплотила на сцене хореограф. Зрителей ждут динамичные, оригинальные, красивые номера, тонкая профессиональная работа артистов балета, необычные эффектные костюмы, прекрасная музыка и красочное световое шоу. 

12 октября, четверг

В Московском международном доме музыки выступит трио Авишаи Коэна. Авишаи – один из талантливейших джазовых контрабасистов мира, которому удалось найти свою уникальную музыкальную стилистику на стыке джаза современной импровизации, ближневосточного и арабского фолка. Его композиции одновременно самобытны и узнаваемы, близки людям всех национальностей и культур.

Авишаи Коэна. Фото: GLOBAL LOOK press/Michael Reimers

Главная кинопремьера этой недели – фильм "Сделано в Америке" с Томом Крузом в главной роли. Герой картины – ушлый тип, сколотивший огромное состояние на темных делишках, которые он проворачивал, работая пилотом. Лента основана на реальной истории контрабандиста Барри Сила, который сотрудничал одновременно с колумбийскими наркобаронами, ЦРУ, Управлением по борьбе с наркотиками и при этом лично перевозил через границу кокаин и оружие.

6 октября 2017, 09:59

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