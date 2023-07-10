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Понедельник 10 июля

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В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку

В Пермском крае юноши изнасиловали и подожгли 15-летнюю девушку
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В Октябрьском районе Пермского края пьяные подростки изнасиловали 15-летнюю девушку, а затем облили ее горючим и подожгли. Об этом сообщает Радио 1.

Парни решили, что жертва скончалась, поэтому они бросили ее у ж/д путей. Как сообщает Царьград, несчастную увидел машинист поезда, он же вызвал полицию и скорую помощь.

Пока девушка находится в местной больнице. Ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Из Перми медики сразу же выслали санборт для транспортировки, но врачи пришли к решению, что пострадавшая просто не переживет перевозку.

Как сообщает телеканал "360", личности всех подозреваемых в нападении уже установлены. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

10 июля 2023, 14:29
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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