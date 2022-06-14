Скончалась легенда КВН Галкин отказался отдавать замок Коронавирус - статистика Гороскоп

Топ новостей недели

Квартира за 100 млн в Москве встала Хаматовой поперек горла
"Конец": 27-летняя Арзамасова поставила точку в романе с 48-летним Авербухом
"Плачь, Андрюша!": Страшную болезнь Малахова раскрыли на ТВ
"Вот наша новая Пугачева": россиянам представили Примадонну вместо убежавшей
партнеры
Вторник
14 июня
Лента новостей
17:33
"За денежку любить Родину": Шукшина шокировала народ ошеломляющими гонорарами
17:13
"Тщательно скрывалось": Повернувшийся задом к родине Меладзе тайно зарабатывает в России
17:08
"Напали жестко": представителю компании "Мосевргрупп" угрожали убийством
16:32
"Спустила в унитаз": всплыла правда о таинственно пропавших бриллиантах Зыкиной
16:32
"В разгаре гей-парады": отрастивший мамон Галкин бежит от Пугачевой в объятия потных мужиков
15:56
"Он что-то употребляет": лижущего задницы Дюжева сдали с потрохами
15:33
"В один день": бывшая солистка "Ленинграда" Алиса Вокс из-за западных санкций лишилась всего
14:53
Отважная жительница Приморья отбила ребенка у медведя обычной лейкой
14:50
"Спилась": Кеосаян уличил вообразившую себя элитной уборщицей Лазареву в сумасшествии
14:48
Какие продукты нельзя сочетать с творогом – ответил врач
14:34
Обобравшая россиян Лолита юркнула за бугор вслед за Пугачевой: Там спокойно
13:42
"Боль, горе, ужас": потрясенная Алферова кричит о жестоком убийстве
13:40
"Пятая точка": новый фастфуд "Вкусно и точка" взбесил придирчивую вдову Этуша
13:22
Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
13:11
"Был ад": Закатившему клоунаду Галкину прописали в челюсть
13:09
Удрал в Америку за отцом и в 19 лет женился на бразильянке: каким вырос приемный сын Овсиенко
12:18
"Полная квартира газа": соседи выбросившей из окна детей россиянки раскрыли страшные подробности
12:14
"Лживая!": Садальский вцепился в глотку Васильевой после побоев
11:57
"Инфаркт головного мозга": друзья сообщили о внезапной смерти легенды КВН
11:57
"Я этого никогда не понимала": Бледанс об участии бывшего мужа в судьбе "солнечного" сына
11:40
"Не спаслась": Позорно рванувшую из России Пугачеву силком раздели до трусов
11:13
Как накопить на квартиру в России за 3 года
11:07
Платные туалеты и пластиковые развлечения: Макеева с мужем побирается за рубежом
10:37
"Ударили, твари!": Брызжущая ядом Поплавская накинулась на врагов
10:20
"Самый коварный продукт": Как выбрать полезное мороженое
10:03
Как дачнику не попасться на штрафы: советы адвоката
09:56
"Все свое!": Возбужденная Кошкина без белья выставила грудь
09:25
"Буду отстреливаться": сбежавший Галкин отказался добровольно отдать свой замок государству
09:22
"Уже не отрастишь": Напуганный обрезанием Цискаридзе стыдится своего "хозяйства"
09:19
"Психанула": бросившая Тарзана Королева попросила в рот у первого встречного
09:07
Россиянка выбросила детей из окна многоэтажки
08:38
"Смерть": На рассвете 53-летний Агутин ушел на небеса
08:35
"Готовы с мужем убить друг друга": Орлова рассказала о ремонте в доме
08:32
"Я много натерпелась в жизни": пронзительная исповедь 85-летней Светланы Немоляевой
06:11
Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата
04:36
Сбежавший принц Гарри опозорился при всем честном народе: Оказался под конем
02:12
Щенок чихуахуа нашел самое удобное укрытие и произвел фурор: милое видео
00:02
Устинов день: что нельзя делать 14 июня по церковному календарю
22:01
Сова из Хогвартса: птица-почтальон стала звездой Сети
20:09
Как перестать жалеть денег на себя?
18:03
Трясущая 300 тысяч с "лохов" Собчак отдает сына в элитную школу: Баснословные деньги
17:13
Кардинально изменившуюся Решетову крепко приложили: Грудь нараспашку
16:18
Орлова удивила деликатными подробностями жизни с богатым мужем
15:48
Плюнувший в россиян Панин заявил о серьезных проблемах: Какую-то статью мне приляпывают
15:39
Подарил сперму: зачатая в пробирке дочь Фриске оказалась точной копией известного певца
15:34
"Этому не бывать": престарелая Федосеева-Шукшина раскрыла правду об отношениях с Алибасовым
14:51
Пострадавшая от травли Бузова раскрыла свой главный секрет
14:49
"Спи спокойно": известный певец встал на защиту смешенной с грязью Пугачевой
14:12
Униженная Семенович закатила истерику: Как будто в какой-то деревне!
13:44
"Слава Богу": измученная раком Заворотнюк сделала заявление
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Ходил налево, а потом приползал вымаливать прощения: как Щербаков сохранил брак с больной раком женой
Как перестать жалеть денег на себя?
Как бороться с обесцениванием? Советы от психолога
Тайная жизнь диких животных: удивительные кадры Кавказского заповедника
Шпинат, клубника, лук: Высоцкая выдала рецепт "извращенского" салата
Еремей-распрягальник: приметы и запреты 13 июня
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Происшествия
"Напали жестко": представителю компании "Мосевргрупп" угрожали убийством

"Напали жестко": представителю компании "Мосевргрупп" угрожали убийством

Представитель московской строительной компании заявил, что группа чеченцев угрозами пыталась заставить его закрыть бизнес.
прочитано 124 раза

4 июня было совершено нападение на представителя московской строительной компании "Мосеврогрупп". Об этом он рассказал в беседе с журналистами.

ПО ТЕМЕ

Адвоката жестоко избили в центре Москвы

Как оказалось, Андрей Валинеев объезжал объекты строительства для проверки. Сопровождали его охранники. Мужчина отметил, что это необходимо для безопасности, так как многие недовольны тем, что его компания строит дома для простых людей (до пяти миллионов под ключ). Также с ним были сотрудники, а именно два менеджера.

"В один из поселков, когда мы заехали и начали обходить строительство, молниеносно подъехала машина. Из нее выскочили накаченные чеченцы. И, проще говоря, напали на нас. Напали жестко", – говорит Андрей. Одного менеджера нападавшие откинули, а перед лицом Андрей Валинеев несколько раз пролетел кулак, как он сам уверяет.

Андрей Валинеев. Фото: пресс-служба

Мужчина попытался поговорить с нападавшими, спрашивал, кто они и откуда приехали. В свою очередь, бандиты представляться не стали, а лишь заявили, что компания должна прекратить свое существование. "Прекрати строить дома, иначе мы тебя убьем", – угрожали они.

Стоит отметить, что охрана не только не выполняла свои обязанности, но и еще испугалась и отступила. "В течение двадцати минут нас прессовали", – комментирует происходящее жертва нападения. По его словам, охрану он нанимал в компании "Сигма Профи". Так, ему сказали, что если на следующий день работа фирмы не прекратится, их поодиночке выловят и убьют.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 14 июня 2022, 17:08 Источник: "Дни.ру" • Требует проверки

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Инфаркт головного мозга": друзья сообщили о внезапной смерти легенды КВН

Юмориста накануне госпитализировали
Шоу-бизнес

"Я этого никогда не понимала": Бледанс об участии бывшего мужа в судьбе "солнечного" сына

Признание звезды
Шоу-бизнес

"Был ад": Закатившему клоунаду Галкину прописали в челюсть

Известный артист неожиданно пришел на концерт
Шоу-бизнес

"Он что-то употребляет": лижущего задницы Дюжева сдали с потрохами

Странное поведение

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июня 2022 года
Ссоры, проблемы со здоровьем, потеря денег: Глоба предупредила знаки зодиака об опасностях в июне
Гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Гороскоп на неделю с 23 по 29 мая 2022 года

Здоровье

В России за сутки с коронавирусом госпитализирован 2281 человек
В Москве начали оформлять компенсации за ковидные штрафы
Володин сообщил об отмене атиковидных ограничений в Госдуме
Нагадил и ушел: как коронавирус изуродовал российских звезд

Спорт

Умар Кремлев – за бокс во благо
Как же так? Ягудин и Тотьмянина сбежали из страны вслед за Пугачевой
Стало известно об уходе Дзюбы после онанизма
Доказала, что не скромница: горячая Медведева оголила наливную грудь

Регионы

Бесплатный проезд, приятные бонусы и денежная награда: Жителям Подмосковья доступна господдержка
В Тюмени при падении с 4-го этажа погиб рабочий
В Подмосковье расширили зону использования каршеринга
Подросток из Екатеринбурга лишился зубов из-за взорвавшегося вейпа
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+