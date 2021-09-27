Из разрушенного взрывом газа дома в Ногинске начали спасать животных

В сентябре в подмосковном Ногинске в одном из домов произошел взрыв газа. Из-за случившегося обрушились несколько этажей. Жильцов экстренно эвакуировали.

Многие не успели забрать с собой домашних животных. Больше двух недель питомцы находились в квартирах одни, без еды и воды.

Как сообщают "Вести Подмосковья", хозяева не могли самостоятельно забрать кошек и собак, так как внутрь никого не пускали. В итоге волонтеры объединились со спасателями и начали постепенно вызволять питомцев.