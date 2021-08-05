В Таджикистане разбился вертолет со спасателями

В Таджикистане произошло ЧП. Стало известно, что на территории страны потерпел крушение спасательный вертолет.
По данным РИА Новости, в результате случившегося погиб человек. Обстоятельства происшествия предстоит выяснить экспертам, передает сайт VSE42.RU.
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