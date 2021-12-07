Пассажирка такси получила травмы при падении машины в Москву-реку

В российской столице женщина пострадала при поездке на такси. Уточняется, что автомобиль, где находилась гражданка, упал в Москву-реку.
Пассажирка получила ссадины, сообщает RT. Обстоятельства случившегося выясняются.
В российской столице женщина пострадала при поездке на такси. Уточняется, что автомобиль, где находилась гражданка, упал в Москву-реку.
Пассажирка получила ссадины, сообщает RT. Обстоятельства случившегося выясняются.
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