В Москве учитель-извращенец пытался соблазнить школьника своими интимными снимками

Бывший полковник, который в настоящее время работает учителем ОБЖ в московской школе, пытался заманить 16-летнего подростка к себе домой. Он писал ребенку в соцсетях и приглашал на встречу.
Помимо этого, учитель отправлял школьнику откровенные фотографии и видео. Как сообщает VSE42.RU, насильственных действий со стороны преподавателя не было, однако полиция проводит проверку по делу о попытке соблазнения несовершеннолетнего.
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