Смог от пожаров в США достиг берегов Европы

После изучения снимков из космоса американские ученые выяснили, что смог от лесных пожаров в США достиг берегов Северной Европы, передает Пятый канал. При этом в самой стране ситуация уже успела выйти из-под контроля. Так, в оказавшихся во власти стихии штатах резко подскочило число обращений за медицинской помощью. Число жертв огня достигло уже 36 человек. Общая площадь возгорания оценивается в почти два миллиона гектаров.