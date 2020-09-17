Смог от пожаров в США достиг берегов Европы

После изучения снимков из космоса американские ученые выяснили, что смог от лесных пожаров в США достиг берегов Северной Европы, передает Пятый канал. При этом в самой стране ситуация уже успела выйти из-под контроля. Так, в оказавшихся во власти стихии штатах резко подскочило число обращений за медицинской помощью. Число жертв огня достигло уже 36 человек. Общая площадь возгорания оценивается в почти два миллиона гектаров.
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