В Москве невеста умерла на собственной свадьбе

Во время свадебного застолья в одном из ресторанов Москвы невесте неожиданно стало плохо. Гости и родственники вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики установили, что у девушки анафилактичесий шок, после чего в ресторан вызвали уже бригаду реанимации. Однако все усилия специалистов оказались напрасны и молодая невеста умерла. Подробности произошедшего, причины трагедии и все ее обстоятельства устанавливаются.