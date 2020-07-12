В Москве невеста умерла на собственной свадьбе

Во время свадебного застолья в одном из ресторанов Москвы невесте неожиданно стало плохо. Гости и родственники вызвали скорую помощь. Прибывшие на место медики установили, что у девушки анафилактичесий шок, после чего в ресторан вызвали уже бригаду реанимации. Однако все усилия специалистов оказались напрасны и молодая невеста умерла. Подробности произошедшего, причины трагедии и все ее обстоятельства устанавливаются.
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