В Москве мужчина с ножом ограбил McDonald's ради булочек

На северо-западе столицы неизвестный ограбил ресторан быстрого питания McDonald's. Уточняется, что злоумышленник, угрожая ножом сотруднику заведения, похитил 60 булочек.
По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Ведутся поиски подозреваемого, пишет сайт "Москва 24".
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