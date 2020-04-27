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Происшествия

Обнищавшие украинские крестьяне устроили бунт из-за коронавируса

Фото: pixabay.com
Коронавирус в мире уже успел привести к значительным экономическим последствиям и, как ожидают эксперты, еще успеет стать причиной многих новых проблем. Тем временем на Украине обнищавшие крестьяне устраивают бунты из-за отказа властей прислушиваться к ним.
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До появления коронавируса в мире немного находилось экспертов, которые были готовы с оптимизмом смотреть на будущее украинской экономики. Однако после того, как по всей планете стали вводиться карантинные ограничения, производства – останавливаться, а деловая активность – тормозиться, ситуация приобрела и вовсе катастрофический оборот.

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Дополнительные проблемы для экономики страны создает тот факт, что власти Украины не готовы прислушиваться к собственным гражданам. Ярким примером такого подхода служит ситуация в селе Великие Копани Херсонской области, где под предлогом карантина из-за коронавируса был закрыт крупнейший в окрестностях оптовый рынок.

В результате местные крестьяне лишились возможности торговать своим урожаем, а значит и остались без средств к существованию. При этом крупные торговые сети, которые продают людям импортную продукцию, под карантинные ограничения не попали.

Порядка трех сотен фермеров взбунтовались против сложившихся условий и вышли на акцию протеста. "Депутаты сделали себе большие деньги, и сидят дома, на карантине", – возмутился один из протестующих. Судя по всему, фермер уверен, что без коррупционной составляющей при решении о введении выборочного карантина из-за коронавируса не обошлось.

"У крестьян отбирают последнее", – цитирует издание "Политнавигатор" бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко. Экс-народный избранник выразил уверенность, что вскоре похожие бунты вспыхнут по всей Херсонской области.

"И Николаев скоро начнет подниматься, и Одесса, и Днепропетровск, и Запорожье – просто у людей безвыходная ситуация", – заявил Алексей Журавко. Владимир Зеленский и окружившие его реформаторы, вызывающие все больше народного гнева, сильно рискуют, добавил бывший депутат.

Автор: 27 апреля 2020, 18:59
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