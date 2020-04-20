В Подмосковье младенец погиб от удара током

В городе Королев Московской области погиб ребенок. Младенец коснулся удлинителя, включенного в розетку, и получил сильный удар током.
В результате ребенок скончался на месте. По факту случившегося правоохранительные органы проводят проверку, сообщает телеканал "360".
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