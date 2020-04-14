В Подмосковье мужчина с ножом ограбил магазин

В подмосковном городе Рошаль вооруженный мужчина ограбил магазин. Злоумышленник, угрожая ножом работникам, похитил из кассы 17 тысяч рублей.

Через некоторое время его задержали полицейские. Выяснилось, что в прошлом грабитель уже был судим. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Разбой", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".