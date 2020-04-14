В Подмосковье мужчина с ножом ограбил магазин

В подмосковном городе Рошаль вооруженный мужчина ограбил магазин. Злоумышленник, угрожая ножом работникам, похитил из кассы 17 тысяч рублей.
Через некоторое время его задержали полицейские. Выяснилось, что в прошлом грабитель уже был судим. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье "Разбой", сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Популярные темы форума
Кого вы хотели бы убрать из шоубизнеса?
Самый красивый певец
Здесь задавали вопрос, почему мальчики или парни издеваются над девочками или девушками, ответ вас не удивит
Ненавижу свою мать
Не собираюсь провоцировать. Просто интересно.
Во что превратилась моя жизнь
Жить вместе
Жить или не жить?
Чего скисли? У России самое выгодное положение по поводу коронавирус. Сиди дома и мой руки с мылом.
Когда закончится коронавирус я...