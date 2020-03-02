Неизвестные распылили газ в метро Санкт-Петербурга

Неизвестные хулиганы распылили в метро Санкт-Петербурга газ из баллона. Инцидент произошел на станции "Академическая" минувшей ночью, сообщает Spbdnevnik.ru.
По данным МВД, виновником может быть член одной из групп, устроивших ранее драку в вагоне поезда. Участники потасовки вышли на станцию, где конфликт продолжился. Работники подземки вызвали полицию, но злоумышленники бросили баллон и скрылись. Информации о пострадавших пока нет.
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