В Подмосковье мужчине выстрелили в голову

В городском округе Люберцы неизвестный выстрелил в голову человеку. ЧП случилось 1 марта, передает агентство "Москва".
По предварительным данным, мужчина стоял возле дома вместе с сестрой и друзьями, когда к нему подошли незнакомцы. Один из них начал приставать к родственнице местного жителя, в результате чего завязалась словесная перепалка, которая переросла в потасовку.
После драки неизвестные бросились прочь, а мужчина пустился за ними в погоню. Один из незнакомцев развернулся и несколько раз выстрелил в преследователя. Местный житель получил ранения в области головы и руки. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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