В Подмосковье на маленького ребенка упал телевизор

В Лосино-Петровском телевизор упал на двухлетнего ребенка. В момент происшествия мать мальчика была на кухне.
Пострадавшего госпитализировали с травмой головы. По факту случившегося проводится доследственная проверка, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Чё вы такие тупые а?
Клонирование
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Коронавирус дошел до Италии
Комплекс неполноценности...