Под Москвой модель подавилась шоколадом и умерла

В подмосковном городе Котельники 17-летняя модель подавилась шоколадкой и потеряла сознание. Находившийся рядом молодой человек вызвал врачей, но те не успели спасти девушку.
В обстоятельствах трагедии разбираются правоохранители, сообщает РЕН ТВ. Стражи порядка не исключают, что причиной смерти модели стало отравление медицинскими препаратами.
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