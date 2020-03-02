Под Петербургом мать попыталась задушить дочь

В городе Тихвине Ленинградской области женщина попыталась задушить двухлетнюю дочь. Злоумышленницу остановил отец девочки, передает РЕН ТВ.
Ребенка доставили в больницу с ссадинами на шее и лице. Мать девочки задержали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщает "Вечерняя Москва".
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