В Подмосковье таксист высадил пассажиров и уехал с их ребенком

Водитель такси увез чужого ребенка в неизвестном направлении. Автомобилиста разыскивает полиция, передает агентство "Москва".
По предварительной информации, таксист подвозил семью из центра столицы в Мытищи. Он высадил родителей, после чего уехал вместе со спящим ребенком. Подробности случившегося устанавливаются, передает "Москва 24".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Чё вы такие тупые а?
Клонирование
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Коронавирус дошел до Италии