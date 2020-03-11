Работавший клоуном мошенник зарабатывал с помощью больных детей

Работавший в цирке россиянин зарабатывал омерзительным способом. Злоумышленник брал фото тяжелобольных детей и собирал деньги якобы на их лечение.
По данным "Царьграда", бывший клоун задержан. Ему грозит уголовный срок. Стоит отметить, что арестованный был ранее судим.
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