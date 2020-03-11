Родившая детей легендарному боксеру женщина найдена мертвой

Родившая троих детей легендарному боксеру Флойду Мэйуэзеру женщина найдена мертвой. Ее труп находился в машине.
О страшной находке в экстренные службы сообщил неизвестный. Правоохранители не увидели никого подозрительного рядом с местом ЧП. Кроме того, на теле не было следов насилия, пишет "Царьград". Обстоятельства случившегося выясняются.
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