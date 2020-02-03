Пьяный петербуржец изнасиловал жену на глазах у детей

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина надругался над женой на глазах у двух несовершеннолетних детей. Возбуждено уголовное дело.
Как передает ИА "Невские новости", инцидент произошел 1 февраля. Пьяный петербуржец пришел домой и начал насиловать супругу. На крики женщины прибежали дети. Разъяренный отец пригрозил им расправой и выгнал из комнаты. После этого старший ребенок позвонил в полицию и сообщил о случившемся.
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