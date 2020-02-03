В Москве бармен сломал клиенту шею

В Москве сотрудник бара KillFish сломал клиенту шею во время подачи коктейля. Инцидент произошел 14 декабря прошлого года.
По данным агентства "Москва", посетитель заведения на Новослободской улице заказал "экстремальный" коктейль, при подаче которого нужно надеть шлем. Клиент выпил порцию алкоголя, после чего бармен ударил его по голове металлической кегой.
Работник заведения не рассчитал силу удара, и посетитель упал на пол. Молодого человека доставили в больницу с переломами трех шейных позвонков и ушибом спинного мозга тяжелой степени, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
В отношении бармена возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью. Правонарушитель находится под подпиской о невыезде.
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