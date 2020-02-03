В Москве умер член Российской академии наук

В Москве умер советский археолог, крупнейший исследователь Новгородской Руси и берестяных грамот Валентин Янин. Ученый будет похоронен в Великом Новгороде.
По данным издания Москва 24, член Российской академии наук скончался на 91 году жизни. Стоит отметить, что в возрасте 34 лет Янину была присуждена степень доктора наук за книгу "Новгородские посадники". Он был участником многих открытий, в том числе Новгородской Псалтыри – древнейшей славянской книги, датируемой началом XI века.
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