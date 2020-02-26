В Москве карета скорой помощи перевернулась из-за столкновения с иномаркой

В Москве произошло серьезное ДТП. Уточняется, что на пересечении Рязанского проспекта и Ташкентской улицы водитель иномарки не пропустил карету скорой помощи.
Из-за столкновения столкновения скорую помощь опрокинуло на бок. Пострадавшего
фельдшера госпитализировали. На месте ЧП работают спецслужбы, пишет РИА ФАН.
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