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Происшествия

В Москве переодетые в полицейских бандиты ограбили дом полковника МВД в отставке

прочитано 254 раза

Восемь злоумышленников, четверо из которых были переодеты в полицейских, ограбили загородный дом полковника МВД в отставке. Бандиты угрожали мужчине и его семье пистолетом.

Уточняется, что когда экс-полковник вышел из машины, его ударили по спине и заковали в наручники. Затем неизвестные бросили его в багажник внедорожника и поехали к дому. "Из дома были похищены денежные средства и ювелирные украшения. Преступники скрылись на автомобиле "Лексус", который позже был обнаружен недалеко от места преступления", – цитирует сообщение пресс-службы УМВД РФ по Москве Ura.ru.

19 февраля 2020, 16:29

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Видимо, несколько тонн наличных денег увезли, знали, к кому идти...
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