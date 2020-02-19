В Москве переодетые в полицейских бандиты ограбили дом полковника МВД в отставке

Восемь злоумышленников, четверо из которых были переодеты в полицейских, ограбили загородный дом полковника МВД в отставке. Бандиты угрожали мужчине и его семье пистолетом.

Уточняется, что когда экс-полковник вышел из машины, его ударили по спине и заковали в наручники. Затем неизвестные бросили его в багажник внедорожника и поехали к дому. "Из дома были похищены денежные средства и ювелирные украшения. Преступники скрылись на автомобиле "Лексус", который позже был обнаружен недалеко от места преступления", – цитирует сообщение пресс-службы УМВД РФ по Москве Ura.ru.