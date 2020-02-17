Под Москвой у пенсионерки украли более 250 тысяч рублей

В деревне Кузнецы Московской области злоумышленник похитил у 76-летней местной жительницы крупную сумму. Потерпевшая написала заявление в полицию.
Как передает сайт "Подмосковье сегодня", мужчина представился продавцом и предложил приобрести постельное белье, кухонные ножи и средства личной гигиены за шесть тысяч рублей. Получив деньги, он отвлек жертву и похитил ее кошелек. Сумма ущерба превысила 250 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы. Правоохранители проверяют его на причастность к другим подобным преступлениям.
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