Следовавший во Внуково аэроэкспресс сломался

Утром 17 февраля аэроэкспресс, следовавший во Внуково, сломался на станции Лесной городок. Движение поездов в сторону столичного аэропорта было задержано на час, сообщает РИА Новости.
Представитель экстренных служб уточнил, что три аэроэкспресса пришли с опозданием. Движение составов на Киевском направлении Московской железной дороги уже восстановлено, передает "Вечерняя Москва".
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