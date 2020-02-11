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В Москве электричка насмерть сбила подростка

прочитано 302 раза

В Москве электропоезд сбил подростка. Происшествие случилось рядом со станцией Лианозово Савеловского направления железной дороги.

От полученных травм молодой человек скончался. На месте работает транспортная полиция. Другие подробности трагедии выясняются, сообщает "Вечерняя Москва".

Автор: 11 февраля 2020, 11:50

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