В центре Москвы в галерее найден труп

В Галерее искусств Зураба Церетели в центре Москвы погиб сотрудник частного охранного предприятия.
Работник упал и ударился головой о кафельную плитку. В результате он получил открытую черепно-мозговую травму. Следственные органы выясняют обстоятельства случившегося, пишет НСН.
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