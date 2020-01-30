Пьяный дебош: раскрыты подробности инцидента с угрожавшей взорвать самолет россиянкой

Полиция задержала в Домодедово женщину, угрожавшую взорвать самолет. Сейчас злоумышленница находится под стражей.
Взрывных устройств при ней не обнаружено, передает "Царьград". Судя по комментариям очевидцев, большинство людей не поняли, что произошло. По их словам, женщина начала вести себя неадекватно, а потом ее вывели полицейские. Ряд телеграм-каналов написали, что россиянка была пьяна и попросту устроила дебош. Напомним, ранее сообщалось, что пассажирский лайнер авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово. Пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.
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