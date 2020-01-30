В аэропорту Домодедово идет срочное вооружение бойцов из-за угрозы взрыва на борту самолета

В отделении полиции Домодедово происходит вооружение бойцов – идет выдача оружия и инструктаж. Сотрудников готовят к отправке к самолету, который совершил экстренную посадку, пишет телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что пассажирский лайнер авиакомпании S7 экстренно приземлился в аэропорту Домодедово. Пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и самолет.
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