Пассажирский самолет экстренно приземлился в Домодедово из-за угрозы взрыва

В аэропорту Домодедово экстренно приземлился пассажирский лайнер авиакомпании S7. Самолет следовал из Симферополя в Москву.
По данным телеграм-канала Baza, пилоты доложили диспетчерам, что одна из пассажирок угрожает взорвать себя и весь остальной самолет. Обстоятельства случившегося выясняются.
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