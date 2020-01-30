МГУ эвакуировали из-за пожара

В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает "Интерфакс".
По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал "360".
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