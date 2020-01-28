В Москве слесарь изнасиловал и убил пенсионерку

В аэропорту Домодедово по подозрению в грабеже, изнасиловании и убийстве пенсионерки задержали 28-летнего мужчину, который работал слесарем.
Следствие считает, что злоумышленник проник в квартиру к пожилой женщине, чтобы ее ограбить. Мужчина избил пенсионерку, забрал у нее 30 тысяч рублей и изнасиловал. Подробности расследования не разглашаются, пишет телеканал "360".
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