На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации правоохранителей, на улице Перерва конфликтовали два автомобилиста.

Один участник перепалки выстрелил из неустановленного оружия в оппонента и скрылся. Пострадавшего осматривают врачи, злоумышленника ищут, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".