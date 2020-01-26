На юго-востоке Москвы произошла стрельба. По информации правоохранителей, на улице Перерва конфликтовали два автомобилиста.
Один участник перепалки выстрелил из неустановленного оружия в оппонента и скрылся. Пострадавшего осматривают врачи, злоумышленника ищут, пишет телеграм-канал "Говорит Москва".
Популярные темы форума
Читатели "Дни.ру", ВНИМАНИЕ!!!
КРАХ!!!
Путин молодчинка!
Страшна как смертный грех или Откуда миллионы у рассуждающей о нищих россиянах Алены Водонаевой?
Уже начать бояться?!
Супер монарх!Жириновский давно предлагает сделать в России монархию.
Чайка слетел...
Кто есть "быдло"?..
За что Джуна ненавидела Пугачеву?
Ваша примадонна иврейка?