Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина. Ей было 92 года.

Прощание состоится 25 января в 14:00 мск в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11, пишет ТАСС. Стоит отметить, что в 2014 году Алле Левушкиной вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".