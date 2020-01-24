Умерла старейший практикующий хирург России Алла Левушкина. Ей было 92 года.
Прощание состоится 25 января в 14:00 мск в здании патологоанатомического отделения Городской клинической больницы №11, пишет ТАСС. Стоит отметить, что в 2014 году Алле Левушкиной вручили врачебную премию "Призвание" в номинации "За верность профессии".
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