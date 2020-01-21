Зеркала были в крови: в Подмосковье мужчина устроил погром в лифте

Житель Подмосковья устроил погром в лифте многоэтажного дома. Инцидент произошел на Батарейной улице в Лобне.
По данным сайта "Подмосковье сегодня", пьяный мужчина застрял в лифте ночью. Чтобы привлечь внимание соседей, он стал бить кулаками по стенам и зеркалам.
Утром следующего дня местные жители стали свидетелями жуткой картины. "Лестничные площадки были запачканы, а кровавые следы вели в одну из квартир. Картина неописуемая", – рассказал один из очевидцев.
Личность хулигана уже установили. Мужчине предстоит выплатить штраф до 40 тысяч рублей. Кроме того, правонарушитель будет обязан возместить причиненные убытки.
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